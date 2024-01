Três pessoas são capturadas com drogas, moto e arma de fogo em Pacajus

Dois adolescentes foram apreendidos e um homem de 22 anos foi preso no bairro de Água Verde, em Pacajus

No total, foram apreendidos a moto, uma submetralhadora artesanal calibre 380, um revólver calibre 22 e um de 38, 12 munições, 85 g de maconha, 15 g de cocaína, 9 g de crack, uma mochila, uma balança de precisão e um spray de tinta preta.

Em seguida, os policiais investigaram uma casa em que os suspeitos tinham saindo. No local, outro suspeito foi abordado e houve apreensão de duas armas de fogo e drogas. Também foi apreendida uma moto sem placa e com queixa de roubo.

Um homem foi preso e dois adolescentes foram apreendidos pela Polícia Militar após denúncia de pichação nos muros de residências no bairro Água Verde, em Pacajus , na Região Metropolitana de Fortaleza. Dois dos suspeitos foram identificados logo quando a equipe chegou ao local.

Dois adolescentes de 16 anos com passagens pela policia e um homem de 22 anos com passagem pela polícia por roubo, porte ilegal de arma de fogo e tráfico ilícito de drogas.

Os materiais e as pessoas foram encaminhados para a Delegacia Municipal de Pacajus. O homem de 22 anos foi autuado em flagrante por tráfico ilícito de drogas, corrupção de menores e porte ilegal de arma de fogo e os adolescentes foram autuados por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico ilícito de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Municipal de Pacajus: (85) 3348-4591