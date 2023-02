Estudantes universitários de Pacajus pedem criação de rota de ônibus para universidades

Estudantes universitários residentes no município de Pacajus, a 57,3 km de Fortaleza, estão reclamando do transporte universitário na cidade. Os alunos alegam que não possuem uma rota que os levem até a Avenida 13 de Maio, onde estão localizados a Universidade Federal do Ceará (UFC) e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE). A prefeitura diz que o serviço está funcionando normalmente.

“Os estudantes das universidades da 13 de Maio [no bairro do Benfica, em Fortaleza] não estão tendo rota para as faculdades", conta uma das estudantes. De acordo com ela, os alunos conseguiram ser transportados pelos ônibus da cidade no dia 6 e 7, mas depois descobriram que isso era, na verdade, uma boa ação dos motoristas. “Quando a secretaria descobriu, os proibiram de estar fazendo essa rota”, complementa.

Ainda segundo a estudante, a secretaria de educação teria dito que é preciso que se tenha ao menos 20 alunos para que a rota exista. No entanto, ela conta que foi acordado que, “se não houvesse alunos suficiente para ter um ônibus, a gente seria realocado na rota mais próxima".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo Raquel Garcia, alguns universitários estão sendo deixados a quase 10 km das faculdades onde estudam. “Além de estarem à mercê de violência, da chuva, da perda de bolsas estudantis e de suas aulas”, escreveu em uma publicação no Instagram.

Ela também reclama da falta de diálogo entre os funcionários da prefeitura e os estudantes.

Em nota ao O POVO, a prefeitura de Pacajus disse que o serviço está funcionando normalmente, porém, com opção reduzida por conta do recesso das universidades.

A gestão também informou que o baixo número de estudantes cadastrados no sistema, até o momento, não atende à demanda para abrir a rota reivindicada.

“Por lei municipal é necessário uma quantidade mínima de estudantes para a rota. No diálogo com estudantes foi encaminhado que conforme atualização cadastral dos universitários a rota que está sendo solicitada, e será retomada ainda semana que vem”, acrescenta a nota.



Sobre o assunto PRF prende homem foragido da Justiça do Ceará na BR 116

Soldado de folga intervém em assalto e prende homem em Pacajus

Biblioteca itinerante vai disponibilizar mais de 3 mil livros em Pacajus, no Ceará

Bebê de 1 ano morre após ser atropelado acidentalmente pela mãe

Segundo suspeito pela morte de bebê de nove meses é preso

Tags