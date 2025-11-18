Mulher de 22 anos é presa com 4 KG de cocaína no carro no Ceará

Suspeita vinha de São Paulo em um carro com quase quatro quilos de Cocaína divididos em quatro porções, além de um celular e uma mala

Uma mulher de 22 anos, que não teve a identidade revelada, foi presa na manhã da segunda-feira, 17, por tráfico interestadual de drogas, após ser flagrada com quase quatro quilos de cocaína . Ela vinha de São Paulo e foi abordada na CE-494, no município de Nova Olinda , a aproximadamente 259 km de Fortaleza .

Durante diligências, equipes da Polícia Civil identificaram um veículo em atitude suspeita. Na abordagem, os agentes encontraram 3,975 kg de cocaína, divididos em quatro porções, além de um telefone celular e uma mala no interior do carro.

A suspeita recebeu voz de prisão e foi conduzida à unidade policial, onde foi autuada em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e tráfico interestadual. A mulher agora encontra-se à disposição da Justiça.

Denúncias

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), informa que a população pode contribuir com investigações policiais repassando informações de forma anônima e sigilosa.