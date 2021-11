200 kg de substância análoga à maconha são interceptados em Morada Nova

Aproximadamente 200 kg de uma substância análoga à maconha foram interceptados em uma ação da Polícia Militar (PMCE), nessa quarta-feira, 17, no município de Morada Nova, a 166,8 km de Fortaleza. A operação realizada por policiais militares da Força Tática da 2ª Companhia do 1º Batalhão Policial Militar, ainda contou com a ajuda do 9° Batalhão Policial Militar e do Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio).

Sobre o assunto Polícia deflagra operação contra Jogo do Bicho no Cariri e no Centro-Sul do Ceará

CNH Popular chega a mais 12 municípios a partir do sábado, 20; veja documentos e locais de atendimento

Segundo a PMCE, a apreensão ocorreu quando policiais militares faziam uma blitz na estrada principal do município. Um veículo modelo Logan, que trafegava pela via, não atendeu aos pedidos de parada dos agentes, furando o bloqueio e empreendendo fuga do local em sentido à cidade de Morada Nova.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A caçada se estendeu por vários quilômetros, com o condutor adentrando a sede da cidade. Cercado pela Polícia, Wellington Freire da Silva, 25, se rendeu. Ao realizar a busca no interior do automóvel, os militares encontraram 328 tabletes prensados de uma substância análoga à maconha, pesando o equivalente, de acordo com a PMCE, a aproximadamente 200 kg.

Por conta do estado de flagrante delito, Wellington recebeu voz de prisão dos policiais. Em seguida, o condutor foi levado, junto com o material apreendido, à delegacia de Morada Nova, onde foram realizados os procedimentos cabíveis.

Tags