Polícia deflagra operação contra Jogo do Bicho no Cariri e no Centro-Sul do Ceará

A Operação denominada Públio Vatínio, que tem o objetivo de desarticular uma organização criminosa envolvida na exploração do Jogo do Bicho no Cariri e Centro-Sul do Estado, foi deflagrada na manhã desta quinta-feira, 18, por meio da Polícia Civil do Estado do Ceará. A ação também combate crimes contra a administração pública.

Operação da Polícia Civil apreendeu dinheiro em espécie (Foto: divulgação/Polícia Civil )



De acordo com a Polícia Civil, 203 policiais civis cumprem 97 mandados judiciais, sendo 43 de busca e apreensão, cinco medidas cautelares diversas da prisão (monitoramento eletrônico, seis de afastamento das funções públicas (vereadores e servidores públicos) 43 de sequestro criminal para apreensão de veículos, imóveis, bloqueio de contas bancárias e fundos de investimento.

A ação da Polícia Civil cumpriu mandados de prisão e busca e apreensão (Foto: divulgação/Polícia Civil )





Os respectivos mandados judiciais cumpriram os mandados em endereços nas cidades de Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, Várzea Alegre e Fortaleza. Aos ordens judiciais são da Vara de Delitos de Organizações Criminosas em Fortaleza. Durante as investigações, a Polícia Civil constatou que os 52 investigados movimentaram mais de R$ 400 milhões de reais entre 2014 e 2020.

Há uma análise para que se identifique a origem do dinheiro. Entre os crimes investigados estão fraudes à licitação e outros crimes contra a administração pública no município de Juazeiro do Norte, entre 2014 e 2020.



