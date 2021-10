Suspeito de roubo de cinco motos é detido com armas e munições

Com o jovem de 16 anos, além das motos com queixa de roubo, foram apreendidos uma arma de fogo, 43 munições, sete celulares, três pares de coturno e três blusões camuflados

Um jovem de 16 anos foi apreendido pela Polícia Militar suspeito de ato infracional análogo ao roubo de cinco motocicletas no município de Morada Nova, a 169,2 quilômetros de Fortaleza. Com o adolescente, além dos veículos, foram encontrados três revólveres de calibre 38, um simulacro de arma de fogo e 43 munições. O jovem e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia Regional de Russas, onde o rapaz foi autuado por ato infracional análogo ao crime de roubo.

Segundo a Polícia, após receber informações sobre duas motos roubadas de uma empresa, na localidade de Uiraponga, no município, agentes da PM se deslocaram ao distrito para iniciar as buscas. Ao chegarem à localidade de Pedra da Mesa, os policiais se depararam com dois jovens em duas motos. Os rapazes, ao avistarem as viaturas, abandonaram as motos e deram tiros na direção dos militares e houve troca de tiros. O caso aconteceu na sexta-feira, 8.

Adolescente suspeito de roubo é apreendido após ser atingido por um tiro na perna

Durante o confronto, um adolescente foi apreendido e o outro suspeito fugiu em direção a uma casa. Na residência, havia mais pessoas que também atiraram contra a polícia. Após a troca de tiros, os homens fugiram pelo matagal do entorno e, apesar das buscas, ninguém foi capturado.

Na casa, além das cinco motos - as duas que tinham acabados de serem roubadas e outras três, também com queixa de roubo - e das armas, a Polícia apreendeu sete celulares, três pares de coturno, três blusões camuflados, três mochilas, uma lanterna, duas calças e dois pendrives.



