Incêndio atinge casa abandonada e morador de rua fica ferido em Morada Nova

Crédito: Reprodução/Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará

Um homem em situação de rua, de 49 anos, ficou ferido em um incêndio no município de Morada Nova, a cerca de 169 km de Fortaleza. As chamas atingiram uma edificação abandonada por volta das 5h15min, na manhã da última quarta-feira, 26. Ele teve queimaduras.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), a vítima foi resgatada das chamas por moradores da região e estava bastante atordoada quando a equipe chegou para combater o incêndio no local.

Leia Mais Chorozinho registra maior tremor de terra do Ceará em 2023

80% dos quilombolas do Ceará vivem fora dos territórios delimitados

Quem é Majestade, condenada a 15 anos de prisão, e qual o papel dela na facção criminosa

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para prestar os primeiros socorros e levar o paciente até a unidade hospitalar mais próxima. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde da vítima.

Ainda segundo o CBMCE, as chamas foram controladas por moradores da região com o uso de água antes mesmo da chegada do batalhão, que concluiu o combate ao fogo.

Apesar da rápida ação dos populares, o sinistro ainda causou avarias à rede elétrica e ao telhado da construção, que desabou.