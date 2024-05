Incêndio atinge sede da Prefeitura de Mombaça

Um incêndio atingiu o prédio da Prefeitura de Mombaça, a 307 km de Fortaleza, na tarde desta sexta-feira, 10. A administração municipal informou que o fogo começou por causa de um problema elétrico, porém, ainda será confirmado por laudo técnico.

Segundo comerciantes do local informaram ao O POVO, o Corpo de Bombeiros foi acionado e debelou as chamas. Pouco depois, a Prefeitura divulgou nota informando que bombeiros das cidades de Tauá e Quixeramobim foram ao local combater as chamas e contaram com o auxílio de caminhões pipa.

Ainda de acordo com a nota da Prefeitura, o prédio foi evacuado a tempo, não havendo registro de vítimas. O acesso às imediações do local foi isolado pela Guarda Municipal.