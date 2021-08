IncÃªndio atinge Ã¡rea de mata em MombaÃ§a hÃ¡ trÃªs dias seguidos

Bombeiros tentam controlar as chamas desde o último domingo e enfrentam dificuldades para acessar a área do fogo

Um incêndio de médias proporções atinge parte da Serra dos Canzuins, no município de Mombaça, Região Centro-Sul do Ceará, há pelo menos três dias consecutivos. O fogo tem se espalhado por pontos de difícil acesso, com vales e relevos acidentados, situação que dificulta a ação do Corpo de Bombeiros Militar.

A corporação se deslocou ao local onde foram registradas as primeiras chamas ainda no último domingo. A equipe conta com o apoio voluntário de alguns moradores da região, que trabalham para impedir que o fogo alcance residências próximas da área.

O comandante do 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Iguatu, Tenente Nijair Araújo, afirma que ainda não foi possível fazer um diagnóstico sobre a causa do incêndio. Segundo ele, no momento, os agentes concentram esforços para debelar as chamas e impedir que o fogo se alastre com maior velocidade a outras áreas da mata.

Populares ajudam bombeiros no combate às chamas



Com o fim do período de pós-estação chuvosa, que se estende de junho a julho, o Ceará fica sob risco maior de ocorrências de incêndios florestais, como acontece tradicionalmente no Estado nesta época do ano. A falta de chuva e a ação humana, principalmente no campo, são complicadores para as queimadas em regiões de mata.



O maior número de incêndios costuma ser registrado em setembro, quando as temperaturas costumam atingir níveis máximos e a umidade relativa do ar vai cai consideravelmente. Segundo relatório recente apresentado pelo Corpo de Bombeiros do Ceará, pelo menos 70% do território estadual apresenta "risco alto ou muito alto" para a ocorrência de queimadas.

