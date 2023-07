Homem é morto dentro de comércio em Missão Velha

Vítima estava atrás de um balcão de atendimento quando o crime aconteceu. O caso foi registrado por câmeras de segurança do local

Um homem de 41 anos foi morto dentro de um estabelecimento comercial no município de Missão Velha, a 508 quilômetros de Fortaleza. O caso aconteceu por volta das 10h27min desta terça-feira, 18, e foi registrado por câmeras de segurança do local. Nas imagens, é possível ver o momento em que dois homens suspeitos chegam a pé e realizam disparos de arma de fogo contra a vítima.

Ainda segundo as imagens, o homem estava no celular atrás de um balcão de atendimento quando o crime aconteceu. Uma mulher estava ao lado da vítima, mas não chegou a ser atingida com os tiros.

A homem atingido chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), a vítima tinha passagens por homicídio doloso, tráfico de drogas e associação para o tráfico.

