Casal é encontrado morto na cama em casa na Caucaia

Crédito: via WhatsApp O POVO

Um homem e uma mulher foram encontrados mortos nessa sexta-feira, 14, com marcas de disparos de arma de fogo dentro de uma residência, no bairro Lagoa do Barro, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

O homem, de 34 anos, e a mulher, de 36, eram um casal e os corpos estavam na cama. A informação das mortes é da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

As duas vítimas, conforme o órgão, possuíam antecedentes criminais por tráfico de drogas, conforme o órgão. O caso é investigado pelo 22º Distrito Policial, que cobre a área.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Equipes da Polícia Militar e da Perícia Forense foram acionadas e colheram as primeiras informações sobre o caso", informa a Secretaria da Segurança.

Duplo-homicídio

Outro caso que terminou com duas pessoas mortas aconteceu no último dia 8 de julho, em Caucaia, e vitimou dois irmãos, sendo um jovem de 22 anos e um adolescente de 15. A investigação inicial aponta que o crime foi cometido por integrantes de facção.