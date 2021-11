Incêndio atinge vegetação e dura quase o dia inteiro em Milhã

Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Quixeramobim ainda está no local da ocorrência. Carros-pipas e a população colaboraram no primeiro combate ao fogo

Uma vasta área de vegetação foi atingida por um incêndio em Milhã, município distante 291,9 km de Fortaleza, nesta quinta-feira, 18. Cerca de 15 ha foram devastados pelas chamas. O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CMBCE) foi acionado por volta das 13 horas. Uma guarnição da 4ª Cia do 4ª Batalhão de Bombeiros Militares com sede em Quixeramobim se dirigiu à ocorrência e controlaram as chamas somente à noite.

A prefeitura do município acionou carros-pipas e o primeiro combate ao fogo teve ainda apoio da população, conforme o tenente Quintela do CMBCE. A guarnição composta pelo subtenente Sidney, Cabos Vladimir e Romenio, além dos Soldados Allan e Wifred iniciou os trabalhos de contenção do incêndio logo que chegaram ao local. Para acessar locais em que a viatura não chega, os bombeiros realizaram serviço manual, utilizando mochilas costais com cerca de 20 litros de água.

Sobre o assunto Incêndio no Parque do Cocó é totalmente controlado pelo Corpo de Bombeiros

Imagens de câmeras serão usadas para identificar homem que teria espalhado fogo no Cocó

Bombeiros temeram que fogo no Cocó se aproximasse de cinco quarteirões de casas

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com a corporação, o incêndio foi provocado pela queima de um instrumento durante a limpeza do terreno. As chamas teriam iniciado por volta das 10 horas e as pessoas que estavam no local tentaram controlar o fogo. O período de muito calor, baixa umidade e ventos fortes, influenciam para o descontrole do fogo, espalhando assim, as chamas para áreas maiores, conforme o tenente Quintela. Apesar do fogo se aproximar da área urbana, não houve danos às residências.

Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags