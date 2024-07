Dois advogados e uma nutricionista morrem em colisão de carro, em Milagres, no Cariri

Um acidente na rodovia CE-293, próximo a cidade de Milagres, no Cariri, resultou na morte de três pessoas, na tarde desta quinta-feira, 19. As vítimas foram identificadas como Larissa Lemos (30), nutricionista, e os advogados Raissa Mendes (28) e Samuel Carneiro (28). Informações preliminares apontam que o grupo saiu de Itaporanga, na Paraíba, para ir ao Festival Expocrato, a fim de comemorar o aniversário de Raissa.

O motorista do carro, namorado de Raissa, foi identificado como Diorgennes Kaio Xavier. Ele foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital Regional do Cariri. De acordo com a unidade hospitalar, o homem está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), “recebendo cuidados da equipe multidisciplinar”.

Conforme apuração da rádio O POVO CBN Cariri, o quarteto saiu da cidade de Itaporanga, na Paraíba, para comemorar o aniversário de 28 anos da piancoense no Festival Expocrato, que ocorre anualmente no Ceará e é considerada a maior feira agropecuária do Norte/Nordeste.