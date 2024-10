Inspetor da polícia civil morre ao capotar carro em estrada do Cariri

A vítima era natural do Crato e estava lotado na Delegacia Municipal de Mauriti

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o inspetor não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O inspetor da polícia civil José Danúsio Maranhão de Lacerda, 54, morreu em um acidente de trânsito na tarde de sábado, 12. José perdeu o controle de um Fiat Uno e capotou nas margens da CE-152, no município de Mauriti , na região do Cariri.

Uma equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foi acionada para o local. Um procedimento policial foi instaurado na Delegacia Regional de Brejo Santo, unidade plantonista da Polícia Civil do Ceará na região.

José Danúsio era natural do Crato e ingressou na Polícia Civil em 2004. Ele estava lotado na Delegacia Municipal de Mauriti.

O Sindicato dos Policiais Civis do Ceará (Sinpol-CE) manifestou condolências aos enlutados.