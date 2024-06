Integrante de grupo criminoso envolvido em homicídio é preso em Maranguape

O homem foi preso após uma investigação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) sobre a morte de um homem, de 44 anos, ocorrida em fevereiro deste ano

O crime aconteceu no dia 20 de fevereiro, no bairro Novo Maranguape. A vítima, um homem de 44 anos, foi morta por disparos de arma de fogo em via pública.

Um homem de 24 anos, integrante de um grupo criminoso, foi preso pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) na manhã dessa terça-feira, 11, em Maranguape , na Região Metropolitana de Fortaleza. O alvo é suspeito de estar envolvido em um homicídio no município, registrado em fevereiro deste ano.

Com os detalhes sobre o caso, os policiais civis da Delegacia Metropolitana de Maranguape iniciaram as buscas com a finalidade de identificar a autoria do crime.



De acordo com informações divulgadas pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o homem já tinha antecedentes pelos crimes de posse irregular de arma de fogo e lesão corporal. Com isso, um mandado de prisão preventiva pelos crimes de homicídio e por integrar organização criminosa foi solicitado ao Poder Judiciário.

Com a decisão judicial, os agentes localizaram e prenderam o suspeito. Ele foi colocado à disposição da Justiça.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.