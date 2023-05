10 alimentos para oferecer ao seu gato

Oferecer alimentos e frutas como complemento à alimentação do gato pode trazer diversos benefícios à saúde do animal. Como vantagens, pode-se citar o aumento da variedade de alimentos e, com isso, o fornecimento de nutrientes adicionais que podem ser úteis para o bom funcionamento do organismo do bichano.

Por exemplo, alguns alimentos ricos em fibras, como os vegetais, podem ajudar a regular o trato gastrointestinal do gato e prevenir problemas como a constipação. As frutas, por sua vez, podem fornecer vitaminas e minerais importantes para a saúde geral do animal.

A seguir, confira alguns alimentos que podem ser oferecidos aos gatos. Lembre-se de sempre consultar um veterinário antes de mudar a alimentação do seu pet!

1. Frango

O frango cozido apenas em água, sem pele e sem ossos, é uma boa fonte de proteína para gatos.

2. Salmão

O salmão cozido apenas em água, sem pele e sem espinhas, é uma ótima fonte de ômega 3.

3. Carne bovina

A carne bovina cozida apenas em água e desfiada pode ser oferecida aos gatos como uma fonte adicional de proteína.

4. Ovos

Os ovos cozidos sem tempero também são uma boa fonte de proteína para os felinos.

5. Iogurte natural

O iogurte natural, em pequena quantidade, pode ser oferecido como um petisco rico em proteínas e probióticos. No entanto, é preciso escolher uma opção desnatada, sem corantes artificiais, sabor, aromas, açúcar e adoçante.