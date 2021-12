Mulher é encontrada morta em Maranguape; corpo estava parcialmente carbonizado

Uma vítima do sexo feminino foi encontrada morta na Lagoa Juvenal, em Maranguape, neste sábado, 18. O corpo dela estava parcialmente carbonizado.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a mulher apresentava marcas de agressões na cabeça. Não havia identificação da vítima.

Sobre o assunto Mulher é encontrada morta no calçadão da Lagoa da Parangaba

Mulher suspeita de integrar mesma organização criminosa de "Majestade" é presa

Cantora de funk é agredida por ex-companheiro; homem é preso em Fortaleza

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) esteve no local para realização dos primeiros levantamentos. Ainda não há presos relacionados ao crime.



Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o telefone (85) 3257 4807, do DHPP, que também é o WhatsApp do Departamento.

As informações também podem ser encaminhadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101 0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.

Tags