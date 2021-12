Ônibus pega fogo na CE-065, na entrada de Maranguape

No momento, apenas o motorista estava no veículo, que seguia para a garagem da empresa WP Turismo

Um ônibus que realiza o transporte de funcionários de uma empresa pegou fogo na manhã desta quarta-feira, 15. O fogo começou na CE-065, próximo ao número 2617, na localidade de Tangueira, em Maranguape. As chamas consumiram todo o veículo, e a fumaça escura podia ser avistada a distância. O ônibus teve perda total, e ninguém ficou ferido. As causas do incêndio serão investigadas.

O POVO apurou com fontes no local que o motorista do veículo, Jairo Andrade Bonifácio, seguia para a garagem e havia estacionado próximo a um ponto de ônibus para tomar um lanche. O ônibus estava parado quando pegou fogo espontaneamente.

As chamas, fumaça e explosões dos pneus chamaram a atenção de pedestres e motoristas que passavam pelo local. O trânsito ficou interrompido momentaneamente e foi necessário seguir por rotas alternativas.



O Corpo de Bombeiros Militar (CBM/CE) foi acionado pela Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) por volta das 6h50min e debelou o incêndio. Foram utilizados quatro mil litros de água para o combate das chamas e rescaldo.

