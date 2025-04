Caminhão com galinhas tomba em rodovia de Maracanaú nessa quarta, 23

Motorista teve ferimentos leves; vazamento de óleo exigiu isolamento da via. Trânsito precisou ser desviado até que a limpeza da via fosse concluída

A ocorrência foi atendida por equipes do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE), que organizaram o tráfego no local.

Um caminhão que transportava galinhas tombou na tarde dessa quarta-feira, 23, na rodovia CE-065 , na altura do km 5, no trecho que dá acesso à CE-010, no município de Maracanaú , Região Metropolitana de Fortaleza.

De acordo com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), o veículo de carga tombou para o lado esquerdo da via. O condutor ficou preso dentro da cabine e sofreu ferimentos leves. Ele foi resgatado por socorristas e recebeu atendimento médico no local por profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).



Vazamento na via e transferência da carga

Por conta do vazamento de óleo na pista, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) foi acionado para realizar o isolamento da área e evitar novos acidentes. O trânsito precisou ser desviado para um retorno próximo, até que a limpeza da via fosse concluída. A Perícia Forense também foi chamada para dar apoio à ocorrência.

A carga de galinhas foi transferida para outro caminhão da mesma empresa, e o veículo acidentado foi removido da pista. Com os procedimentos concluídos, a rodovia foi liberada para o tráfego normal. O BPRE emitiu o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (BOAT) e registrou os detalhes do sinistro.