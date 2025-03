Nove pessoas são presas no Ceará acusadas de aplicar golpes se passando por advogados

Os estelionatários utilizavam documentos com dados corretos, inclusive timbrados com logotipos dos mais diversos órgãos estatais / Crédito: Divulgação / Polícia Civil do Estado do Ceará

Nove pessoas foram presas na manhã desta quinta-feira, 27, suspeitas de aplicar golpes utilizando identidades falsas de advogados. As capturas ocorreram em distintos bairros do município de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

A ofensiva faz parte da operação "Charlatan", parceria entre equipes da Polícia Civil do Rio Grande do Sul (PCRS), em conjunto com a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e o Ministério da Justiça.

Especializados no golpe do falso advogado, os investigados operavam com identidades falsas de advogados, repassando às vítimas dados verdadeiros, na maioria das vezes. Os estelionatários utilizavam documentos com dados corretos, inclusive timbrados com logotipos dos mais diversos órgãos estatais. O método de atuação fazia com que as vítimas fossem induzidas a depositar o valor para a conta dos criminosos, convencidas da veracidade das informações.