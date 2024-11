Queda de energia provoca paralisação do Metrofor na Pajuçara, em Maracanaú

Com queda de energia, Metrofor parou e passageiros precisaram andar pela linha férrea Crédito: Reprodução/WhatsApp O POVO

Oscilações e quedas de energia causaram a paralisação de trens nesta terça-feira, 26, em Pajuçara, localizada no Maracanaú, a 25,4 km de Fortaleza. De acordo com a Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor), com os problemas no fornecimento de energia elétrica, houve a "desenergização da subestação retificadora". O Metrofor informou que notificou imediatamente a Enel para a normalização do fornecimento. “Ao mesmo tempo, técnicos do Metrofor realizaram procedimentos na subestação, para garantir uma reenergização segura. A operação dos trens voltou à normalidade por volta de 11h”.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “As subestações retificadoras são infraestruturas que recebem a energia elétrica da Enel e a transformam em padrões necessários para a tração dos trens. A energia chega em corrente alternada, com uma tensão de 69.000 volts, e é convertida em corrente contínua, com tensão de 3.000 volts”, explica a nota do Metrofor.

Desligamento de subestação teria causado oscilações O POVO procurou a Enel (Entidade Nacional de Energia Elétrica), que informou que houve o desligamento de uma subestação da Chesf, localizada no bairro Mondubim, afetando parte dos equipamentos da Enel e causando falta de energia em alguns pontos da região Sul de Fortaleza. A distribuidora de energia elétrica também informou que “de imediato, iniciou manobras de transferência de cargas, normalizando todos os clientes rapidamente. A distribuidora acrescenta ainda que as causas estão sendo apuradas pela transmissora, e que todo o sistema já está normalizado”, finaliza em nota. A Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf) é responsável pela transmissão de energia elétrica nas regiões Norte e Nordeste. O POVO procurou a empresa para obter mais detalhes sobre as causas do desligamento. A matéria será atualizada quando uma resposta for obtida.