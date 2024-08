Motorista faz sexo com mulher dentro de ônibus em Maracanaú

Empresa responsável pelo coletivo afirma que irá apurar o caso ocorrido no ônibus da frota em Maracanaú

Na última noite de sexta-feira, 23, um casal foi flagrado durante uma relação sexual dentro de um ônibus, estacionado em uma rua de Maracanaú, na Região Metropolitana Fortaleza.

Segundo testemunhas, o casal era composto por uma mulher e o motorista, que pediu para a única passageira do veículo descer para que ele tivesse o momento de intimidade a sós com a parceira.

Em relato de testemunha ao G1,o condutor do veículo parou em uma via do município por volta de 19h30. Ele pediu que a passageira descesse, pois iria tirar 30 minutos de descanso.