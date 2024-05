Homem suspeito de roubo é preso em Maracanaú

Suspeito tem antecedentes por outros crimes. Prisão aconteceu no bairro Jereissati II

Um homem de 29 anos investigado pelo crime de roubo circunstanciado foi preso nessa segunda-feira, 27, no município de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza.

De acordo com a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), o suspeito tem antecedentes criminais por latrocínio, tráfico de drogas, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e roubos. Ele tinha um mandado de prisão em aberto.