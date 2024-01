Maracanaú: homem morre após cair de moto aquática em lagoa

A vítima estava bebendo em um bar localizado na área quando pediu para dar uma volta no equipamento, guiado por um outro homem. O momento do passeio foi registrado em vídeo.

Um homem de 29 anos morreu após cair de um jet ski na lagoa de Jaçanau, situada em Maracanaú , na tarde dessa quarta-feira, 6. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), o jovem havia ingerido bebida alcoólica e estava como passageiro quando caiu da moto aquática.

De acordo com o CBMCE, os bombeiros foram acionados por volta das 12h30min e estiveram no local para atuar no resgate.

O "corpo do jovem foi encontrado a cerca de dois metros de profundidade pelos mergulhadores e levado à margem da lagoa", ficando sob custódia da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e no aguardo da Perícia Forense do Estado (Pefoce). O estado de saúde do condutor não foi informado pelo órgão.