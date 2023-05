Policial militar é morto com 14 tiros na Ceasa, em Maracanaú

Francisco Wellington Sousa Ramos foi surpreendido por criminosos que chegaram ao local do crime usando roupas de fornecimento de energia

Um policial militar foi morto a tiros na madrugada desta quinta-feira, 18, na Central de Abastecimento do Ceará (Ceasa), em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza. Francisco Wellington Sousa Ramos, o soldado W. Ramos, morreu no local.

Criminosos chegaram ao local do crime vestindo roupas de empresa de fornecimento de energia e o surpreenderam com vários disparos de arma de fogo. Crime tem características de execução, conforme O POVO apurou. Não há confirmação oficial sobre a motivação do crime.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou a morte do agente de segurança, que tinha 35 anos de idade. O órgão informou que a vítima estava de folga quando foi atingida pelos tiros. A 11ª Delegacia do DHPP coordena as investigações.

Na nota, a SSPDS frisou que, contra o agente de segurança, existia um processo administrativo disciplinar em trâmite na Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD).

PM é morto com 14 disparos de arma de fogo

Conforme uma fonte, o PM Francisco Wellington Sousa Ramos foi morto com aproximadamente 14 disparos de arma de fogo. Os tiros atingiram cabeça, peito, perna direita, costas, ombro direito e tórax. Pistola calibre .40 teria sido usada na ação.

A arma do policial não foi roubada, e o carro usado pelos criminosos foi abandonado no local.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) esteve no local, além da Perícia Forense e da Polícia Militar.