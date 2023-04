Vagas de trabalho: Sine Municipal oferta 148 oportunidades de emprego em Maracanaú

A Secretaria de Trabalho, Emprego e Empreendedorismo de Maracanaú, Região Metropolitana de Fortaleza, está ofertando 148 vagas de empregos por meio do Sine Municipal. As vagas são de 42 empresas do Distrito Industrial do município. As senhas serão distribuídas por ordem de chegada, seguindo a quantidade de vagas para entrevista.

Veja as vagas disponíveis:

Açougueiro

Ajudante de Carga e Descarga (PcD)

Ajudante de Pátio de Sucata

Almoxarife

Analista Logístico

Auxiliar de Cozinha

Auxiliar de laboratório Industrial

Auxiliar de Limpeza (PcD)

Auxiliar de Mecânico

Auxiliar de Produção (PcD)

Auxiliar de Produção

Auxiliar de Professor (PcD)

Assistente de Expansão

Assistente de Vendas

Atendente de Mesa

Atendente de Farmácia Balconista

Borracheiro

Conferente

Consultor de Vendas

Cortador de Tecido

Eletricista Industrial

Embalador a mão

Encarregado de Supermercado

Encarregado de Produção

Estoquista

Fiscal de Prevenção de Perdas

Lider de Recepção

Mecânico de Automóveis

Motorista Entregador

Operador de Caixa

Operador de CNC

Operador de Máquina de Fralda e Absorvente.

Operador de Máquina Tear

Operador de Telemarketing (Ativo)

Padeiro

Pedreiro

Porteiro (PcD)

Serralheiro

Soldador

Supervisor Comercial

Supervisor de Produção

Vendedor Interno

Tecelão Jacquard

Técnico Segurança do Trabalho

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As oportunidades estão sujeitas a alteração, podendo ser preenchidas a qualquer momento. A quem interessar, basta comparecer ao Sine a partir da próxima terça-feira, 2, e apresentar currículo atualizado, comprovante de residência, certificado de escolaridade, RG, CPF, carteira de trabalho e, em caso candidatos que sejam Pessoa com Deficiência, homologação.

Sobre o assunto Ambiental Ceará está com 50 vagas de emprego abertas; saiba detalhes

Tags