Corpo é abandonado em posição de crucificação na Sexta-feira da Paixão na Grande Fortaleza

Cadáver foi abandonado com braços abertos, pés cruzados, mãos com ferimentos e com sangue simulando o cabelo de Jesus Cristo. A testa tinha ainda marcas que lembravam uma coroa de espinho.

Um corpo do sexo masculino foi encontrado em Maracanaú, Região Metropolitana de Fortaleza, no bairro de Timbó. O crime aconteceu no conjunto habitacional Dummar 3, na noite dessa sexta-feira, 15, conhecida como Sexta-feira da Paixão pela fé cristã, que é quando se celebra a ressurreição de Jesus Cristo, que foi crucificado.



Um fato que chama a atenção é que o corpo, ainda não identificado, foi encontrado nesta sexta tem características parecidas com as que fizeram com um corpo de Jesus Cristo, segundo a tradição cristã. A começar pela forma como a vítima foi deixada, com os braços abertos e os pés cruzados. As mãos na mesma posição e com diversos ferimentos nas mãos, na testa.

O homem tinha ferimentos no corpo inteiro e uma das únicas partes do corpo que estava sem sangue era uma tatuagem de Nossa Senhora. A forma como o corpo foi deixado lembrava uma crucificação, forma típica de tortura e execução do Império Romano no período de Cristo.



O POVO solicitou informações à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e aguarda resposta. O POVO recebeu imagens do cadáver, mas opta por não publicá-la para não expôr a vítima e leitores, diante da violência da cena.

