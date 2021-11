Governo investe R$ 15 milhões em construção de nova entrada da Ceasa

Durante celebração de aniversário do equipamento, foi assinado um termo de cooperação com a Cruz Vermelha para instalação de um posto ambulatorial de atendimento de primeiros socorros no entreposto de Maracanaú

O Governo do Ceará vai construir um novo acesso à Central de Abastecimento do Ceará (Ceasa-CE). O equipamento completou 49 anos nesta terça-feira, 9. Durante a celebração de aniversário, a Ceasa recebeu o investimento de R$ 15 milhões para a construção de uma nova entrada que vai facilitar o acesso dos permissionários, comerciantes e clientes.

Na ocasião, a vice-governadora, Izolda Cela conduziu o evento onde foi feita a entrega de um caminhão ao Programa Mais Nutrição, doado por meio da Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Estado (SDA). Além disso, houve a assinatura de um protocolo de intenções entre a Ceasa-CE e a Cruz Vermelha Brasileira e o lançamento do edital de credenciamento de novas áreas da Central.

Em parceria com o Mais Nutrição, programa coordenado pela primeira dama do Ceará, Onélia Santana, a Ceasa já doou, em dois anos, 2 mil toneladas de alimentos. As fábricas em Maracanaú e no Cariri recebem as doações dos permissionários, e também de produtores da região, conforme o presidente da Ceasa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O protocolo de intenção com a Cruz Vermelha, assinado pela vice-governadora, tem como objetivo estabelecer as condições de cooperação para a instalação, nas dependências da Ceasa-CE, entreposto Maracanaú, um posto ambulatorial de atendimento em primeiros socorros. Serão oferecidos serviços básicos de saúde e uma ambulância estará disponível nos dias de feira. A colaboração visa ainda promover campanhas preventivas no nível epidemiológico e de diagnóstico, bem como capacitações e treinamentos.

Sobre o assunto Camilo anuncia construção de Ceasa e estudos para aeroporto no Vale do Jaguaribe

Feira Agroecológica do Parque é lançada com foco na produção orgânica

Conab: preços do tomate e da cenoura são destaques de alta em setembro no atacado

A Ceasa foi fundada em 1972, para promover, desenvolver, regular, dinamizar e organizar o abastecimento alimentar do Ceará e de estados vizinhos. O equipamento conta com três entrepostos, localizados nos municípios de Maracanaú, Barbalha e Tianguá. Diariamente, cerca de 35 mil pessoas passam pelo entreposto de Maracanaú, que conta com uma área outorgada de 35 mil². Mensalmente, entram mais de 7 mil veículos com carga no local.

O equipamento conta hoje com 1.280 permissionários cadastrados nos três entrepostos, além de centenas de produtores que frequentam, ofertam e comercializam seus produtos, gerando emprego direto para mais de 15 mil pessoas e indireto para mais de 25 mil pessoas. Em média, cerca de 110 municípios ofertam produtos para o mercado de Maracanaú, gerando emprego e renda para toda a cadeia produtiva.

Serviço

Ceasa Maracanaú

Endereço: avenida Dr. Mendel Steinbruch, s/n - Pajuçara, Maracanaú

Horário de atendimento: administração das 7 às 13 horas, de segunda à sexta

Mercado das 2h30min às 15 horas, de segunda à sábado

Ceasa Tianguá

Endereço: rodovia BR-222, Km 312 - Monsenhor Tibúrcio, Tianguá

Horário de atendimento: administração das 7 às 13 horas, de segunda à sexta

Mercado das 2 às 18 horas, de segunda à sábado

Ceasa Cariri

Endereço: avenida Leão Sampaio, 2225 - Lagoa Seca, Barbalha

Horário de atendimento: administração das 7 às 13 horas, de segunda à sexta

Mercado das 4 às 22 horas, de segunda à sábado

Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags