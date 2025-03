MST ocupa área do Perímetro Irrigado Tabuleiro de Russas em Limoeiro do Norte

Mobilização conta com mais de 200 famílias e reivindica 2 mil hectares para assentamento; grupo também protesta contra pulverização aérea por drones

Mais de 200 famílias pertencentes ao Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) ocupam parte do Perímetro Irrigado Tabuleiro de Russas, no município de Limoeiro do Norte, desde a madrugada desta quinta-feira, 13.

O grupo reivindica 2 mil hectares do projeto administrado pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs) para assentamento.