Mulheres do Ceará aprendem técnicas de defesa pessoal na PRF

A manhã deste sábado, 17, teve um programação diferente para 14 mulheres que estiveram na sede da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Ceará. Reunidas das 8 às 12 horas no equipamento localizado na BR-116, bairro Cajazeiras em Fortaleza, mulheres de diversas idades treinaram técnicas de defesa pessoal.

As aulas ministradas por instrutores da PRF têm foco em situações do dia a dia e abordagens tanto teóricas quanto práticas. "A nossa ideia é trazer noções e técnicas básicas de defesa pessoal para as mulheres da sociedade civil, diante da recorrência de crimes - seja patrimonial, sexual ou contra a vida", explica Fernando Alves, chefe do Comando de Operações Especializadas (COE) e um dos instrutores no workshop.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo Alves, o objetivo é fomentar mudanças comportamentais para que situações de risco e mais propícias à execução de crimes sejam evitadas. Dentre as orientações, a principal é estar alerta em todos os momentos cotidianos.

"Esse é o primeiro evento. Tivemos bastante procura, mas a ideia foi ter uma turma reduzida para que o treinamento seja personalizado", continua o policial. "A gente pretende fazer outros workshops a partir de janeiro e tornar isso um evento periódico."

Kaline Abreu participou do treinamento e aproveitou para levar a filha Mavie, de 13 anos. "Sou praticante de jiu jitsu e nosso instrutor, o Terencio Abreu, nos motivou a participar", conta a professora de educação física. "Toda mãe se preocupa com as filhas. Muitas tentam proteger mantendo um castelo da princesa, mas eu tento mostrar mais a realidade do que ela pode fazer se ela se envolver em uma situação na qual eu não puder estar para evitar. É melhor saber e não precisar do que precisar e não saber."

A jovem Luiza Nascimento, de 17 anos, saiu do município de Ibaretama acompanhada da mãe Roberlânia a fim de participar do treinamento. As duas acordaram antes das 5h30min para percorrer os cerca de 144 quilômetros e chegar à tempo.

"Sempre quis muito ingressar no curso da PRF, desde o meus 14 anos. Assistia aos documentários sobre a PRF e desde ali me interessei muito", afirma Luiza. "Sigo a PRF nas redes sociais e assim que divulgaram o link para inscrição, eu não perdi tempo", continua a adolescente.

Para a estudante, o treinamento foi "muito interessante". "Hoje em dia a gente tem que estar preparada para tudo para não se aproveitarem da gente. Hoje estou aprendendo muito. Se Deus quiser não vou precisar usar, mas vou estar preparada", completa.

Dicas de defesa pessoal para mulheres

- Evitar andar sozinha em ambientes hostis, como uma rua escura ou um estacionamento vazio;

- Ao perceber situações de risco, tomar alguma atitude como: mudar o caminho, entrar em um ambiente seguro e pedir ajuda;

- Quando estiver em restaurantes e estabelecimentos comerciais, não ficar próximo à entrada ou ao caixa; evitar também estar de costas para as portas de acesso;

- Não deixar objetos à vista no painel do carro;

- Ficar o menor tempo possível parada no sinal; por exemplo, quando estiver próximo e o sinal ficar vermelho ou amarelo, reduzir a velocidade para seguir em movimento.

Fonte: PRF Ceará

Tags