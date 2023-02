Suspeitos são detidos na cidade de Jucá em menos de 24h

Três homens foram presos no município de Jucás, no interior do Ceará. Os crimes incluem violência doméstica e homicídio tentado. As detenções foram realizadas pela Polícia Civil do Estado, por meio da Delegacia Municipal da cidade, nessa quinta-feira, 9.

Os agentes primeiro realizaram a prisão de um suspeito que teria ameaçado e agredido a sua companheira. A ação policial aconteceu no distrito de São Pedro. Ele foi levado à unidade policial da cidade, onde acabou sendo autuado em flagrante pelos crimes de ameaça e vias de fato.

Ainda na quinta-feira, 9, os policiais prenderam dois suspeitos pela tentativa de homicídio contra duas mulheres em setembro do ano passado.

Os dois também foram capturados na zona rural do município, em São Pedro e Sítio Pasquale.

Investigações apontam que o motivo do crime seria uma disputa dos dois detidos com a mãe de um dos suspeitos. Eles também foram levados à delegacia da cidade, onde foram transportados para a penitenciária.



