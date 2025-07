Passagem de ônibus em Juazeiro do Norte pode custar R$ 6,23; entenda

Por falta de subsídio municipal, a linha do Horto e de Joao Cabral serão suspensas. Além disso, gratuidade para idosos entre 60 e 64 anos deixa de valer no município

A passagem de ônibus em Juazeiro do Norte , no Cariri cearense, deve passar a custar R$ 6,23 para o usuário. De acordo com a empresa Viametro, que opera na cidade, o reajuste da tarifa pode acontecer "em breve", por falta de subsídios da prefeitura. Município afirma que "analisa cuidadosamente propostas".

Conforme o diretor da empresa, o valor integral da passagem já era R$ 6,23. No entanto, havia um acordo desde 2023 entre a Viametro e a prefeitura para que usuários pagassem apenas R$ 3 reais da quantia e o município arcasse com o restante. Valor mensal do subsídio era cerca de R$ 500 mil.

"Antes disso a gente procurou ter contato com o chefe do executivo, para que ele não (seja) pego de surpresa", (...) A gente ainda vai tentar hoje uma conversa, mas se a gente não conseguir, ou se a gente não tiver um compromisso, um horizonte, bem em breve ela (a tarifa será aumentada)", disse André.

Em razão do imbróglio, André Eskinazi informou que a concessionária ingressou com uma ação judicial, solicitando que a prefeitura faça o ressarcimento dos cinco meses que já se passaram. Empresa também pediu pela suspensão da concessão, visando chegar a um "novo entendimento" sobre a tarifa.

Um outro impacto que a falta de subsídio causou é o fim da gratuidade do transporte público para os idosos que têm entre 60 e 64 anos, que passam a arcar com custo da passagem a partir de hoje.

Prefeitura diz analisar propostas



Procurada pela Rádio O POVO CBN Cariri, a Prefeitura de Juazeiro do Norte disse que soube do anúncio feito pela Viametro Cariri sobre propostas de mudanças no serviço de transporte público municipal.

"Entre os pontos apresentados estão o reajuste tarifário, a readequação de linhas e alterações no benefício da gratuidade. Diante da relevância do tema e do impacto direto na rotina dos usuários do transporte coletivo, a gestão municipal está analisando cuidadosamente as propostas, considerando os aspectos legais, técnicos e sociais envolvidos", destacou Município.