Mulher é detida por furto de 15 latas de cervejas em Juazeiro do Norte

Uma mulher de 55 anos foi detida por furto de cerveja e copos americanos em um supermercado no bairro São José, em Juazeiro do Norte, a 527 quilômetros de Fortaleza. O caso foi registrado na terça-feira, 25.

De acordo com a Polícia Militar do Ceará, a Coordenadoria Integrada de Segurança (Ciops) recebeu a denúncia do furto e solicitou a presença de uma equipa da PMCE. A mulher tentou sair do estabelecimento com 15 latas de cerveja de 269 ml, três copos americanos e dois chinelos. No entanto, ela não fez o pagamento dos objetos.