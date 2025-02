Dois adolescentes morrem em intervenção policial em Juazeiro do Norte

Conforme a PM, os jovens, ambos de 17 anos, estavam armados no bairro João Cabral e atiraram contra os agentes de segurança no momento em que estes iam abordá-los

Dois adolescentes de 17 anos foram mortos em intervenção policial na madrugada deste sábado, 22, em Juazeiro do Norte, no Cariri cearense. Conforme a Polícia Militar do Ceará (PM-CE), a dupla, que não teve a identidade divulgada, havia atirado contra uma composição do Batalhão Especializado em Policiamento do Interior (Bepi).

Em nota, a corporação informou que, por volta das 2 horas, os militares se deparam com dois indivíduos com armas em punhos no bairro João Cabral. Os PMs deram voz de parada, mas os suspeitos correram e atiraram contra os agentes.