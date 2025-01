Após chuvas de 120 mm, Juazeiro registra alagamentos e carro submerso

Com o maior registro de chuva no Ceará, o município enfrenta alagamentos em casas e comércios após o transbordamento de uma lagoa

Juazeiro do Norte registrou a maior chuva do Ceará nesta terça-feira, 21, com 120 milímetros (mm), segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). O temporal causou alagamentos e levou água para residências e comércios no bairro Tiradentes, após o transbordamento de uma lagoa.

Outro trecho afetado foi o cruzamento da avenida Plácido Aderaldo Castelo com a rua Doutor Possidônio Bem, no bairro Lagoa Seca, onde um carro ficou submerso. O acúmulo de água também impediu a passagem de pedestres e veículos no trecho.