Ceará tem aumento de casos de rinovírus entre crianças e adolescentes

Imagem de apoio ilustrativo. As crianças pequenas são um grupo suscetível a complicações por SRAG Crédito: Samuel Setubal

O Ceará foi um dos estados brasileiros que registrou aumento de casos da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) entre crianças e adolescentes de até 14 anos nas últimas semanas. É o que indica o novo boletim Infogripe divulgado na quinta-feira, 7, pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). De acordo com o monitoramento, que reúne dados referentes à semana epidemiológica que vai de 27 de outubro a 2 de novembro, também há indícios de maior incidência da infecção grave nos estados da Bahia, Rio de Janeiro e Maranhão. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Com base no conjunto de ocorrências da síndrome em todas as faixas etárias, ainda sinalizam crescimento de SRAG os estados do Amazonas, Amapá, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Pernambuco e Piauí. Ou seja: das 27 unidades da federação, onze apresentam sinal de crescimento.

Entre as capitais, as ocorrências aumentaram em dez: Fortaleza (CE), Goiânia (GO), Macapá (AP), Manaus (AM), Salvador (BA), São Luís (MA), São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Teresina (PI) e Vitória (ES). O cenário inspira atenção, já que a SRAG é uma complicação respiratória que pode resultar em dificuldades para respirar e queda no nível de saturação do oxigênio, entre outros sintomas. O rinovírus, por sua vez, é um agente viral altamente contagioso que pode desencadear esse quadro. Vilão dos resfriados comuns, o vírus causa sintomas como nariz entupido, espirros, tosse e indisposição.

Rinovírus: quais são os cuidados necessários? Para evitar sua propagação, é essencial lavar as mãos regularmente, evitar toques no rosto e manter uma boa higiene respiratória, o que inclui cobrir o nariz e a boca ao espirrar ou tossir. Na maioria dos casos, o indivíduo infectado desenvolve sintomas leves como coriza, dor de garganta, tosse, espirros e congestão nasal. Entretanto, outras situações podem evoluir para a SRAG, que tem as crianças entre os grupos mais suscetíveis.

Desde o início do ano, já foram registrados no Brasil mais de 72 mil ocorrências de SRAG com exames positivos para algum agente viral. Nas quatro últimas semanas epidemiológicas analisadas, a prevalência foi de 11% para influenza A, 11,1% para influenza B, 4,9% para vírus sincicial respiratório (VSR), 36,8% para rinovírus e 24,2% para o coronavírus, causador da covid-19. Considerando apenas os casos que evoluíram a óbito, 56,3% estão associados à covid-19. As mortes também foram relacionadas com a influenza A (16,3%), a influenza B (11,2%); VSR (0,5%) e o rinovírus (7,4%).

Covid-19 registra queda, mas ainda é principal responsável por internações entre idosos No cenário nacional, os casos de SRAG por covid-19 continuam em queda na maioria dos estados das regiões centro-oeste, sudeste e sul — com exceção do Rio de Janeiro, que apresenta manutenção do sinal de retomada do crescimento. A atualização do boletim também mostra que a incidência da síndrome pelo coronavírus (SARS-CoV-2) tem apresentado maior impacto em crianças pequenas e idosos, enquanto a mortalidade tem sido mais elevada entre idosos a partir de 65 anos. Segundo a publicação, o Brasil passou recentemente por uma onda de covid que teve início por volta da semana epidemiológica 32, mas já apresenta sinais de queda em muitos estados.