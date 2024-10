Número de prefeitos reeleitos no País é o maior dos últimos vinte anos

As eleições municipais de 2024 resgistraram o maior índice de reeleições dos últimos 20 anos. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cerca de 80% dos candidatos que buscavam se manter nos cargos conquistaram a vitória.

O recorde deste ano supera o de 2008, quando 65% dos candidatos foram reconduzidos. No último pleito municipal, em 2020, a taxa de reeleitos foi de 62%, enquanto 2016 marcou o ano de maior renovação das prefeituras: apenas 47% dos prefeitos foram reeleitos.

Entre os partidos com mais de cem candidatos à reeleição, o Republicanos se destacou, levando 203 de 235 prefeituras disputadas (uma taxa de 86% de sucesso). Na lista figura a única capital governada pela sigla: Vitória (ES), onde Lorenzo Pazolini se reelegeu no primeiro turno, com mais de 56% dos votos conquistados.