Homem é preso em flagrante por importunação sexual em Juazeiro do Norte

Suspeito teria tocado partes íntimas da vítima em um estabelecimento no bairro Lagoa Seca. Ele foi preso por PMs e levado para a Delegacia de Defesa da Mulher do município

Um homem de 28 anos foi preso em flagrante acusado de importunação sexual, na madrugada deste sábado, 13, no bairro Lagoa Seca, em Juazeiro do Norte, na região do Cariri. A prisão foi feita por policiais militares.

A vítima, uma mulher de 37 anos, teria sido abordada pelo homem dentro de um restaurante do bairro - onde ela é funcionária. De acordo com as informações policiais, o suspeito teria tocado as partes íntimas dela.