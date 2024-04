Cinco pessoas ficam baleadas em tiroteio em Juazeiro do Norte; dois morrem

Repórter do caderno de Cidades

Dois suspeitos de balearem três pessoas no bairro João Cabral morreram em intervenção de policiais militares. Polícia Civil abriu inquérito para investigar o caso

Cinco pessoas ficaram baleadas em um tiroteio registrado na noite dessa sexta-feira, 29, no bairro João Cabral, em Juazeiro do Norte, no Cariri Cearense. Dois homens morreram em intervenção policial após atirarem contra três pessoas.

Conforme apurado por O POVO, um grupo de criminosos foi até o bairro e disparou contra duas mulheres e um homem, atingindo os três — eles foram socorridos a uma unidade de saúde.

Uma composição da PM estava nas proximidades e entrou em confronto com os atiradores. No tiroteio, dois dos suspeitos foram atingidos, sendo que um morreu ainda no local e o outro ao ser socorrido a uma unidade de saúde. Os demais suspeitos da tentativa de triplo homicídio conseguiram fugir.