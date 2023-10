Grupo é denunciado por usar dados de clientes em empréstimos bancários

Cinco integrantes da empresa Maison Designer, localizada no município de Juazeiro do Norte, a 489 quilômetros de Fortaleza, foram denunciados pelo uso dos dados de clientes para conseguir empréstimos bancários.



A denúncia foi apresentada, no último sábado, 30, pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) por meio da 12ª Promotoria de Justiça de Juazeiro do Norte.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os acusados simulavam contratos de financiamento de créditos para aquisição de produtos da loja. Os suspeitos, com os dados das vítimas, realizavam empréstimos fraudulentos de valores altos.