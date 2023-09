Advogado que ostentava na web é acusado de dar golpes em idosos

Conhecido como Rei do previdenciário, Wanderson Camargos era famoso por ostentar em redes sociais; defesa do advogado nega acusações; confira

Um advogado que atuava em Unaí, em Minas Gerais, é acusado de aplicar golpes em idosos, alguns em situação de miséria e analfabetos, com falsas promessas de que iria auxiliá-los no resgate do dinheiro atrasado em suas aposentadorias. Defesa de Wanderson Camargos nega acusações.

Conhecido como "Rei do previdenciário", advogado ostentava em suas redes sociais uma vida de luxo, proveniente do dinheiro adquirido através dos golpes. Ao todo, foram mais de 11 vítimas, com um montante de cerca de R$ 280 mil desviados, segundo o delegado que está à frente do caso, Douglas Antônio Ramos Magela.

A Camargos Advocacia, com sede em Unaí, se auto-intitulava como "especialista em aposentadoria, pensão e auxílio-doença", com 30 unidades espalhadas por Goiás, Distrito Federal, Tocantins, Espírito Santo e Minas Gerais. As informações são da reportagem do programa Fantástico, da TV Globo.