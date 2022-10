Metrô e VLT terão acesso gratuito no segundo turno das eleições

No domingo, 30, todas as linhas de metrô e VLT operadas pelo Metrofor na Capital e no Interior funcionarão de forma gratuita. As operações começam por volta das 7h30mine vão até aproximadamente 18 horas para melhor atender os eleitores e eleitoras que precisam do transporte para se locomover até o seu local de votação.

Não é necessário apresentar documentos que comprovem o local de votação ao embarcar nas linhas Sul e Oeste, VLT Parangaba-Mucuripe e VLTs de Sobral e do Cariri.

No domingo, o veículo sobre trilhos terá sua operação em horários especiais. Para saber a programação de horários, os usuários podem acessar a planilha com os horários de todas as estações, que estão disponíveis para consulta no site do Metrofor.



