Rede municipal de ensino de Juazeiro do Norte inicia primeira etapa de matrículas para 2023

As matrículas nas escolas municipais estarão abertas apenas a partir do dia 1º de dezembro; para os veteranos elas têm início nesta segunda-feira, 17, e segue até o dia 8 de novembro

Na reta final para o final de 2022, pais e alunos já começam a se preparar para garantir a matrícula do próximo ano letivo. Em Juazeiro do Norte, a 489,2 km de Fortaleza, a primeira etapa de matrículas nas escolas municipais teve início nesta segunda-feira, 17, e se estende até o dia 8 de novembro. Serão efetuadas as confirmações de matrícula de alunos veteranos na mesma unidade escolar, para a atualização de dados como endereço e contato.

Já para estudantes novatos, as matrículas nas escolas municipais estarão abertas apenas a partir do dia 1º de dezembro. É importante ressaltar, que os pais e responsáveis pelos alunos devem procurar a unidade de ensino para efetivar o processo e que, em todas as etapas, os alunos com deficiência terão prioridade para a realização das matrículas.



Em entrevista ao jornalista Farias Jr, para a rádio CBN Cariri, a secretária de Educação de Juazeiro do Norte, Pergentina Jardim, explica que, apesar das etapas de matrícula estarem acontecendo agora, o fluxo é ininterrupto. “A gente passa o ano inteiro inscrevendo os alunos. Enquanto rede municipal, colocamos em nosso site as vagas por escola para que os pais não precisem fazer a rotina de ir até a Secretaria, para que eles tenham essa autonomia”, afirma.



Para fazer a matrícula, a secretária aponta ser necessário apresentar a Certidão de Nascimento do aluno, declaração de escolaridade (transferência); uma foto 3x4, cópia do comprovante de residência, número do NIS, cópia do cartão de vacinação e cópia do cartão do SUS.



Quanto à retomada das aulas após a pandemia da Covid-19, a secretária pontua que a rede municipal de Juazeiro do Norte conta com ações extracurriculares para suporte de alunos com dificuldade em restabelecer o processo de aprendizagem nas salas de aula.



"A recomposição da aprendizagem foi um foco desde o primeiro dia de aula na nossa rede. Nós temos escolas atendidas por monitores na turma paralela, ou seja, de manhã o aluno vai assistir aula na escola e à tarde ele tem o apoio de monitores para complementação curricular para garantir a recuperação do ensino após esses dois anos que eles passaram longe do ambiente escolar”, destaca Pergentina.



Caso não seja possível efetuar a matrícula na unidade escolar mais próxima da residência do aluno, serão indicadas, pela própria escola, as opções de vagas em outras unidades pertencentes ao mesmo polo.



Confira o calendário completo de matrículas:



- Primeira Etapa (17 de outubro a 8 de novembro): Confirmação de Matrícula dos alunos veteranos na mesma unidade escolar e matrículas de alunos com deficiência;



- Segunda Etapa (1 a 8 de novembro): Remanejamento interno e matrículas de alunos com deficiência;



- Terceira Etapa (9 a 22 de novembro): Transferência de alunos veteranos entre escolas da rede municipal e matrículas de alunos com deficiência (veteranos ou novatos);



- Quarta Etapa (23 a 30 de novembro): Organização interna da rede, com o levantamento e publicização de novas vagas;



- Quinta Etapa (1 a 9 de dezembro): Matrículas de alunos novatos na Rede Municipal, de alunos veteranos em situação de abandono escolar e de alunos com deficiência.

