Caririense Kássia Santos vence edição teen de programa musical

A caririense Kássia Santos, de 16 anos, venceu a segunda edição do programa "Canta Comigo Teen", da Record, na noite desse domingo, 26. A jovem, natural de Juazeiro do Norte, ganhou a competição com 47,89% dos votos populares após cantar “Anunciação”, de Alceu Valença, no desafio final. Kássia chegou à final após conquistar 99 jurados com sua apresentação da música “Todo Azul do Mar” em duelo com Nina Negreiros.

Para a cantora, a sua primeira participação em um programa foi uma experiência incrível. "Na primeira apresentação levantei os 99 jurados, na semifinal também e passei para a final. Fiquei no pódio e consegui ser a campeã. Estou muito feliz e muito grata”, relembrou em entrevista ao jornalista Farias Júnior, da rádio CBN Cariri.

A cantora participava de shows desde os 7 anos, e desde 2016 integra uma dupla musical com a irmã Karol. “A agenda está aberta para contratações. Nós tocamos em eventos e restaurantes”, afirma. A dupla também está nas redes sociais, no Instagram @kassiaekarol_oficial, e publica ainda vídeos no canal no YouTube.

