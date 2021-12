Guia de Fósseis da Bacia do Araripe é lançado nesta terça-feira, 30

O Guia de Fósseis da Bacia do Araripe foi lançado na noite desta terça-feira, 30, pela Universidade Regional do Cariri (Urca). Com 378 páginas, o livro tem o objetivo de catalogar as informações científicas já disponíveis sobre as cerca de 500 espécies de fósseis encontrados na região durante cerca de dois séculos. A primeira tiragem do Guia conta com mil exemplares físicos e também estará disponível em edição digital.

Em entrevista ao jornalista Farias Júnior, da rádio CBN Cariri, o professor Álamo Feitosa, coordenador do Laboratório de Paleontologia da Urca e editor do livro, explicou que a intenção é ajudar os estudantes da área que estão fazendo trabalhos de iniciação científica. "Antes você precisava baixar uma carrada de arquivos para fazer um estudo morfológico de uma espécie. Agora conseguimos organizar e compilar tudo em um livro”, enfatiza.

Feitosa indica ainda que o Guia deve ser constantemente atualizado com novas espécies descobertas na região — desde o fechamento da edição, já surgiram três novas com base em pesquisas do seu grupo de pesquisa. “A Bacia do Araripe é uma coisa tão fantástica... É uma janela aberta para você ver o cretáceo, para poder entender o passado”, argumenta.

Os conhecimentos registrados no livro não devem ficar restritos aos pesquisadores acadêmicos e também são destinados para os aficionados da paleontologia no Estado. Um dos lugares que deve receber exemplares do livro é o Museu de Paleontologia de Santana do Cariri, município que também integra o Centro-Sul do Estado. A publicação tem apoio da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap) e não pode ser comercializada.



