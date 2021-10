Confira programação religiosa do Dia dos Finados em Juazeiro do Norte

A Basílica Santuário Nossa Senhora das Dores de Juazeiro do Norte divulgou sua programação de celebração de Finados. A data é muito importante para religiosos, como os católicos, pois neste dia o fiel presta homenagem aos entes queridos que já morreram. Neste ano, a Programação da Romaria de Finados 2021 se inicia no dia 29 de outubro e vai até o dia 2 de novembro.

A instituição religiosa informou que as celebrações atenderão às determinações dos decretos, estadual e municipal, de prevenção à Covid-19, vigentes no período. Bem como as orientações pastorais da Diocese de Crato. Confira a programação no fim da matéria.

“Essa romaria traz para nós essa experiência, é uma retomada consciente que o coronavírus ainda não acabou, por isso que todos os cuidados devem ser redobrados. Ao mesmo tempo, é uma romaria de gratidão por estarmos retomando os nossos encontros. Nesta romaria também queremos rezar pelos romeiros que tiveram suas vidas ceifadas por causa do coronavírus”, disse o pároco da Basílica Santuário, padre Cícero José da Silva.

Em entrevista à rádio CBN Cariri, com apresentação de Farias Junior, o padre Cícero José disse que a gestão municipal emitirá um documento chamado de protocolo do município para evitar maior transmissão do vírus. "Nós estaremos seguindo essas orientações que vêm do Município e do Estado. Aqueles que estão chegando [na Cidade] para as celebrações, serão chamados a seguir esses protocolos também".

Os participantes da Romaria devem atentar-se às medidas preventivas de segurança: uso de máscara, álcool em gel e distanciamento social. Também será possível acompanhar a programação virtualmente, por meio do canal da TV Web Mãe das Dores no YouTube.

Confira a programação:



Basílica Santuário Nossa Senhora das Dores

29 de outubro a 1 de novembro (Missas: 6h, 9h, 16h e 19h)

Domingo, 31 de outubro (Missas: 5h, 9h, 16h e 19h)

5h – Ofício de Nossa Senhora

12h – Ofício das Almas

14h – Terço da Misericórdia

15h – Encontro com os romeiros

18h – Terço Mariano

20h30 – Show do Chapéu (virtual)

Terça-feira, 2 de novembro (Missas: 6h, 9h e 19h)

5h – Ofício das Almas

12h – Bênção do Chapéu e Despedida dos Romeiros

Capela Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

29 de outubro a 01 de novembro (Missas: 7h, 10h, 15h e 17h)

6h – Ofício das Almas

Terça-feira, 2 de novembro (Missas: 6h, 8h, 10h, 12h, 14h, 16h e 18h).

