Polícia encontra 20 kg de cocaína dentro de caixa em Juazeiro do Norte

A Policia Civil apreendeu, na manhã dessa terça-feira, 7, cerca de 20 kg de cocaína que estava escondida dentro de uma caixa no município de Juazeiro do Norte, região do Cariri cearense. O material ilícito estava em posse de um homem oriundo de São Paulo, que foi preso em flagrante durante ação. Informações foram divulgadas pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Segundo a pasta, Manoel Victor Reis de Santana, 25, teria vindo ao Ceará somente para receber o entorpecente, que saiu do estado paulista à região carirense. Para realizar a tarefa, o suspeito estava alojado em um imóvel situado em São José, um dos bairros de Juazeiro do Norte.



No entanto, momentos depois de ter recebido a droga de uma transportadora, que também é oriunda de São Paulo, o homem foi abordado por uma equipe de policiais. Os agentes encontraram a cocaína dentro de uma caixa que guardava uma mesa desmontada e carregava o aviso: "Cuidado, vidro". Também foram apreendidos com o suspeito 42 gramas de maconha, dois celulares, documentos e cartões de créditos.

LEIA MAIS | Ceará recebe novos lotes com mais de 275 mil doses de vacinas contra a Covid-19

Em entrevista ao jornalista Farias Júnior, da rádio CBN Cariri, nesta quarta-feira, 8, o titular do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas de Juazeiro do Norte, Felipe Marinho, deu detalhes sobre a operação que resultou na apreensão do entorpecente. De acordo com o delegado, a informação da chegada da droga ao município foi passada ao órgão por meio da Coordenadoria de Inteligência (Coin).

A notícia era de que um indivíduo oriundo de outro estado receberia entorpecentes "em forma de mesa". Uma equipe foi montada então para dar o flagrante e ao chegar no local visualizou o homem, constatando também que ele havia recebido uma encomenda. Durante vistoria foi percebido que a caixa parecia trazer o imóvel descrito pelo Coin, mas que o peso da embalagem era "destoante" ao esperado.

"Conseguimos abrir (a caixa) e verificamos que havia vinte tabletes de cocaína", informou Marinho. O delegado também contou que está ocorrendo uma investigação para identificar o veículo e a transportada responsável pela entrega. Contudo, ele frisa que "pela forma como a droga estava acondicionada" é possível que a empresa entregadora não tenha tido conhecimento sobre o fato.

Apreensão é uma das maiores da região

Felipe também contou que o suspeito não tinha antecedentes criminais. Em relação ao volume do material apreendido, o delegado destacou que essa foi uma das maiores apreensões de drogas dos últimos anos que ocorreram em Juazeiro do Norte. Também disse acreditar que a droga não ficaria apenas no município, sendo possivelmente distribuída em outras regiões do Cariri.

Marinho ainda frisou a importância da colaboração da população para que a polícia "possa cada vez mais ter êxito em conseguir retirar mais entorpecentes e com isso reduzir a criminalidade da região". Para realizar denúncias, moradores podem mandar uma mensagem por meio de WhatsApp para o número 88 98616987 ou ligar para 190. O sigilo e o anonimato do contato são garantidos.

Conforme SSPDS, tanto o material ilícito como o homem foram conduzidos à Delegacia Regional de Juazeiro do Norte- onde o suspeito foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Polícia segue investigando o "esquema criminoso" para identificar quem são as outras pessoas envolvidas na ação.

Tags