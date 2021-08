Mandados são cumpridos contra crimes com possível envolvimento de policial no Maciço de Baturité

Após a morte de três pessoas - um deles, adolescentes - em confronto de grupos criminosos em abril de 2021, o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) e das Promotorias de Justiça do Maciço de Baturité, deflagrou, na manhã desta quinta-feira, 19, a Operação Cratos. A ação tem o objetivo de desarticular uma organização criminosa no Maciço de Baturité. Um agente da Polícia Civil está entre os investigados.

Os alvos são suspeitos dos crimes de homicídio qualificado, corrupção de menores, destruição de cadáver, roubo, além de organização criminosa ocorridas nas cidades de Baturité, Redenção, Acarape, Aracoiaba e Guaiúba. Foram expedidos sete mandados de busca e apreensão e cinco mandados de prisão preventiva pela Vara Única Criminal de Baturité. As ordens judiciais estão sendo cumpridas com o apoio da Coordenadoria de Planejamento Operacional (Copol) nos municípios.

Durante as investigações, o MPCE passou a apurar a possível participação de um policial civil. Segundo a denúncia oferecida à Justiça, o agente público é suspeito de ter fornecido a arma da corporação aos criminosos, uma vez que a pistola do agente foi apreendida com um dos integrantes do grupo.

Confronto em abril

As investigações tiveram início em abril de 2021, após um confronto entre facções criminosas rivais, que terminou com a morte de três suspeitos, sendo um adolescente. Os crimes ocorreram no dia 30 de abril, no bairro Prourb, em Baturité. Na ocasião, uma organização que atuava em cidades vizinhas buscava expandir território em Baturité e planejou a invasão do bairro, dominado por um grupo rival. A ação foi divulgada pelas redes sociais dos indivíduos, que estudaram, inclusive, a topografia, ou seja, as características do terreno da localidade para conhecer melhor as rotas de fuga. O crime foi divulgado na rede social do criminoso.

Segundo o MPCE, na madrugada também do dia 30, 15 pessoas fortemente armadas invadiram o bairro com o objetivo de exterminar membros da facção rival. No confronto, o adolescente Santiago Amorim Lopes, suposto integrante da facção rival, foi brutalmente assassinado. Após este primeiro homicídio, o grupo se deparou com Valdiberto de Lima Freitas, que também foi morto com extrema violência. Segundo as investigações, ele não fazia mais parte da facção rival e estava a caminho do trabalho no momento do homicídio.

Após os crimes, o grupo criminoso tentou roubar veículos que passavam pela CE-365 e, ao se deparar com uma composição policial, atirou contra os agentes de segurança pública, dando início a uma troca de tiros. No confronto com a PM, um adolescente suspeito de inetgrar o grupo criminoso foi atingido e morreu. Um policial militar também foi baleado e sobreviveu. Após o acionamento de reforço policial, parte do grupo criminoso foi preso. Os alvos da operação deflagrada hoje abrangem os demais suspeitos de envolvimento desses crimes.

Nome da operação

Cratos é um personagem da mitologia grega e seu nome significa força e poder. No contexto da investigação, a atuação do MP com a realização da operação demonstra retomada da situação pelo Estado, sendo a execução dos mandados os meios de mostrar o poder do Estado para mudar o que estava se estabelecendo com a atuação das facções nas localidades.



