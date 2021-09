Uma picape ficou quase submersa em Jijoca de Jericoacoara, no litoral oeste do Ceará, depois que o veículo ficou atolado em um trecho da praia enquanto a maré subia, na tarde desse sábado, 18. Ninguém se feriu e houve somente danos materiais.

Picape fica quase submersa no mar de Jericoacoara após turista tentar atravessar trecho.



O veículo ficou atolado em um trecho da praia enquanto a maré subia na tarde desse sábado, 18. Saiba mais sobre o ocorrido: https://t.co/NQypEVUG68 pic.twitter.com/tZoueSxHrM — O POVO (@opovo) September 19, 2021

Segundo a Prefeitura do Município, o fato aconteceu entre a Praia do Mangue Seco e Jericoacoara, quando o motorista fazia o trecho de volta para a vila. Há como passar pelo trecho quando a maré está baixa. No entanto, o caminho é considerado "perigoso" e "traiçoeiro".

Nesse sábado, 18, ao veículo passar, formou-se um buraco na areia, e as rodas do automóvel ficaram presas. A maré subiu rapidamente, antes que fosse possível retirar a picape.

Foi necessário acionar o Corpo de Bombeiros, que foi ao local e puxou o veículo para a faixa de areia ainda durante a tarde.

