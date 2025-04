Após mais duas prisões, Polícia considera caso de morte de turista em Jericoacoara elucidado

Vídeos mostraram o momento em que Henrique Marques de Jesus, de 16 anos, é arrastado por um grupo de pessoas no dia 16 de dezembro. Ele foi encontrado morto no dia seguinte.

Após a prisão de mais duas pessoas nessa terça-feira, 1º, a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) considera que está elucidado o caso sobre o assassinato do turista de 16 anos, arrebatado por criminosos e encontrado morto em Jericocacoara , em dezembro de 2024.

O pai do garoto relatou que eles estavam se divertindo no último dia de viagem na Vila de Jericoacoara e que o filho voltou mais cedo para a pousada. Porém, foi interceptado no caminho.



Dois suspeitos do crime foram detidos no dia 23 de dezembro, sendo um deles um adolescente de 16 anos, apontado com executor do crime, e outro, um homem de 36, que já estava recluso no sistema prisional do Maranhão, seria o mandante.

O outro homem, que seria um dos chefes do Comando Vermelho (CV) em Jericoacoara, teria ordenado a morte do adolescente após o grupo suspeitar que a vítima era de uma facção rival que atua na região. Ao todo, sete pessoas são suspeitas de participação na morte de Henrique.

O grupo teria rendido o adolescente e acessado o celular da vítima. No aparelho, mensagens teriam induzido o grupo a essa conclusão. As informações do aparelho do adolescente não foram divulgadas ao longo da investigação.